In Mecklenburg-Vorpommern ist ein 13-jähriges Mädchen gestorben. Das Mädchen aus Altentreptow hatte zuvor wahrscheinlich Drogen eingenommen. Das teilte die Polizei am Montagabend per Twitter mit. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.

Ein 15-jähriges Mädchen, das mutmaßlich ebenfalls die Drogen eingenommen haben soll, liege weiter in einer Klinik. Sie sei auf dem Weg der Besserung, hieß es.

Das 13-j. Mädchen ist inzwischen in Folge des mutm. Konsums von Ecstasy mit extrem hohen Wirkstoffgehalt verstorben. Von weiteren unqualifizierten Kommentaren i Z m Drogenmissbrauch von Kindern sollten die mutm. erwachsenen User nun endgültig Abstand nehmen.

Konsum wohl schon vergangene Woche

Die Jugendlichen haben nach Angaben der Polizei vergangene Woche mutmaßlich Drogen konsumiert. Es habe sich wahrscheinlich um eine Ecstasy-Tablette mit extrem hohem Wirkstoffgehalt gehandelt, möglicherweise die gefährliche Droge „Blue Punisher“. Ob dem so ist, müssten weitere Untersuchungen zeigen.

„Ob die Schülerinnen eine Überdosis genommen haben, muss ebenfalls noch ermittelt werden.“ Je nach Körperzustand und Droge könne auch schon die Einnahme einer Pille lebensbedrohlich sein. Zu klären sei auch, von wem die beiden Mädchen die mutmaßlich eingenommenen Drogen bekommen hätten.