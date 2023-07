Tod durch illegale Pyrotechnik: Verkäufer wegen fahrlässiger Tötung in Berlin angeklagt

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen inzwischen 21 Jahre alten Mann erhoben. Er muss sich wegen zahlreichen Delikten, unter anderem fahrlässiger Tötung, vor Gericht verantworten. Wie die Behörde nun mitteilte, soll er zwischen November 2021 und Dezember 2022 in sozialen Netzwerken einen regen Handel mit illegaler Pyrotechnik betrieben haben. Ein Kunde des Mannes überlebte dabei die Nutzung einer sogenannten „Kugelbombe“ nicht. Eine Hausdurchsuchung bei ihm förderte außerdem ein Waffenarsenal und ein Drogendepot zutage.

Der 21-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft wegen gewerbsmäßigen Sprengstoffhandels, fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung, Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, Waffengesetzverstößen und bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angeklagt.

Illegales Feuerwerk: Ein Mann tot, ein anderer verletzt

Insgesamt soll der Mann in der besagten Zeit 158 Personen mit Pyrotechnik der Kategorie F4 versorgt haben. Darunter fallen nach Angaben der Webseite Pyrolager Feuerwerkskörper, die eine große Gefahr darstellen. Nur Personen mit einem entsprechenden Fachkundenachweis dürfen sie händeln. Die Bestellungen soll der Angeklagte über Instagram, Facebook, Ebay, TikTok und auch Telegram angenommen haben.

Einer der Kunden soll bei ihm eine „Kugelbombe“ gekauft haben. Bei der Verwendung dieser trug er am 1. Januar 2022 in Hennef schwerste Gesichtsverletzungen davon, an denen er schließlich verstarb. Ein neben ihm stehender Mann soll erhebliche Verletzungen erlitten haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, dass diese Vorkommnisse für ihn vorhersehbar gewesen sein müssen.

Einen Teil des Sprengstoffs soll der Angeschuldigte am 21. November 2021 allerdings auch einmal für sich verwendet haben, als er mit einem Mittäter in Reinickendorf einen Zigarettenautomaten aufgesprengt haben soll. An dem Automaten soll so ein Sachschaden in Höhe von 2300 Euro entstanden sein.

Angeklagter seit April von Vollzug der U-Haft verschont

Bei einer Durchsuchung bei dem Angeschuldigten am 22. März 2023 sollen dann nicht nur ein weiterer Verkaufsvorrat von rund 23 Kilogramm illegaler Pyrotechnik aufgefunden worden sein, sondern auch noch rund 500 Gramm Marihuana. Außerdem wurden sieben Spring- und zwei Butterflymesser, sechs Schlagringe, eine Harpune und eine Armbrust entdeckt.

Der Angeschuldigte wurde aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Tiergarten am 5. April 2023 in Untersuchungshaft genommen, seit dem 17. April 2023 ist er vom weiteren Vollzug der U-Haft verschont.