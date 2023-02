Tod eines Pastors in Berlin beschäftigt Bundesgerichtshof Der gewaltsame Tod eines ehemaligen Pastors in Berlin hat am Mittwoch den Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt. Der 77-Jährige war im Sommer 2020 in seiner Wo... dpa

Leipzig -Der gewaltsame Tod eines ehemaligen Pastors in Berlin hat am Mittwoch den Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt. Der 77-Jährige war im Sommer 2020 in seiner Wohnung überfallen und mit einem Kissen erstickt worden. Die Täter, eine Gruppe junger Rumänen, wollten an Bargeld und Wertsachen gelangen. Einer der Männer und der 77-Jährige sollen sich aus dem Strichermilieu gekannt haben.