Tod im Oberhofer Eiskanal - Polizei forscht nach Ursache Es ist eine Freizeitgaudi, die einem Mann in der Eisrinne von Oberhof das Leben kostet. Nach dem tragischen Unfall bewegt vor allem eine Frage: Wie konnte da... Annett Gehler , dpa

Rettungswagen und Helfer stehen am Ausgang der Bobbahn in Oberhof. Steffen Ittig/News5/dpa

Oberhof -Es sollte ein Winterspaß auf der Oberhofer Rennrodelbahn werden, der jedoch ein tödliches Ende fand. Ein Gäste-Viererbob prallte am Donnerstagabend im Zielbereich des Eiskanals in dem Thüringer Wintersportort auf einen Doppel-Schlauchring. Ein 45 Jahre alter Mann in einem der luftgefüllten Gummiringe, sogenannten Ice-Tubes, überlebte den Zusammenstoß nicht. Seine 41-jährige Mitfahrerin in dem anderen Tube kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Was bleibt sind Trauer, Bestürzung und die Frage, wie es zu diesem tödlichen Unfall kommen konnte.