Niedersachsen : Tod von drei Nachbarn - Polizei ermittelt Hintergründe

In einem Wohngebiet in Bienenbüttel in der Lüneburger Heide findet die Polizei drei Tote. Nun ermitteln die Beamten, was zu der Tragödie führte. War ein Nachbarschaftsstreit eskaliert?

Artikel anhören