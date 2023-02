Tod von Trans-Teenagerin erschüttert Großbritannien Eine Trans-Teenagerin wird am Wochenende tot in einem britischen Park gefunden. Unter Mordverdacht stehen zwei 15-Jährige. dpa

Blumen liegen am Tatort im Culcheth Linear Park. Die 16 Jahre alte Brianna war am Wochenende in Warrington in dem Park niedergestochen und danach von Passanten gefunden worden. Jason Roberts/PA Wire/dpa

Warrington -Der gewaltsame Tod einer Transgender-Teenagerin in der mittelenglischen Stadt Warrington hat landesweit Bestürzung ausgelöst. In Liverpool und Bristol sollten am Dienstagabend in der Trans-Szene Mahnwachen stattfinden, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete - auch in London, Glasgow und Leeds waren Veranstaltungen geplant.