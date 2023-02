Tod von vier Bikern auf Autobahn: Prozessauftakt Der Regen ist heftig und kommt urplötzlich: Vier Motorradfahrer suchen unter einer Autobahnbrücke Schutz und sterben. Der Unfallverursacher - der Fahrer eine... dpa

Rudolstadt -Der wegen des Todes von vier Motorradfahrern auf der Autobahn angeklagte Fahrer hat sich vor Gericht erschüttert von dem Unfall gezeigt. Er habe das Geschehen vor dreieinhalb Jahren noch nicht verarbeiten können und sei in psychologischer Behandlung, sagte der 41-Jährige aus Brandenburg mit Tränen in den Augen am Donnerstag zum Prozessauftakt vor dem Amtsgericht in Rudolstadt. Er muss sich dort wegen vierfacher fahrlässiger Tötung verantworten. Der Unfall habe sein ganzes Leben verändert. Die getöteten Motorradfahrer kamen aus dem Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) und aus Pforzheim (Baden-Württemberg).