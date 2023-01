Todesopfer bei Gasexplosion in Wohnhaus in Kattowitz Das Unglück ereignete sich um 8.30 Uhr: Gasexplosion in einem dreistöckigen Wohnhaus. Zwei Frauen wurde dabei getötet. dpa

Rettungskräfte arbeiten am Einsatzort nach der Gasexplosion in einem dreistöckigen Wohnhaus in Kattowitz. Michal Meissner/PAP/dpa

Warschau -Bei einer Gasexplosion in einem dreistöckigen Wohnhaus im polnischen Kattowitz sind zwei Frauen getötet worden, sieben Menschen wurden verletzt. Am Nachmittag fanden die Rettungskräfte eine zweite Leiche unter den Trümmern des eingestürzten Hauses, wie der Chef der Gebietsverwaltung am Freitag mitteilte.