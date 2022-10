Tödliche Geisterfahrt auf A40 wohl Absicht Die Falschfahrerin hat wohl bewusst die Fahrtrichtung gewechselt. Inzwischen wurde eine Mordkommission gebildet. Was bereits bekannt ist. dpa

dpatopbilder - Rettungskräfte stehen auf der A40: Hier kam es zu einem Unfall nach einer Falschfahrt. --/KDF-TV /dpa

Bochum -Die 54-jährige Frau, die am Freitag in Bochum als „Geisterfahrerin“ einen Unfall mit zwei Toten verursacht hat, hat zuvor auf der Autobahn gewendet. Sie sei also nicht - möglicherweise versehentlich - in der falschen Richtung aufgefahren, sondern habe laut den Ermittlungen bewusst die Fahrtrichtung gewechselt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. „Damit deutet alles auf Absicht.“