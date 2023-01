Tödliche Schüsse im Sorgerechtsstreit: Lebenslange Haft Nach tödlichen Schüssen auf seinen Schwager ist ein 33-Jähriger zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den ... dpa

Berlin -Nach tödlichen Schüssen auf seinen Schwager ist ein 33-Jähriger zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den Mann am Dienstag des Mordes sowie des Raubes mit Todesfolge schuldig. Das 39 Jahre alte Opfer sei in einem Streit um das Sorgerecht für seine beiden kleinen Söhne erschossen worden, hieß es im Urteil. Aus Rache habe der 33-Jährige auf seinen Schwager geschossen, den er für den plötzlichen Tod seiner Schwester verantwortlich gemacht habe. Gegen einen Mitangeklagten, der mit in der Wohnung des Opfers war, wurden wegen besonders schweren Raubes fünf Jahre Haft verhängt.