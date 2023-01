Berlin: Frau mit Kettensäge getötet – Verdächtiger kommt in Klinik In der Nacht zu Freitag ging ein Mann in einem Hochhaus in Lichtenberg mit einer Säge auf mehrere Menschen los. Er wird nun psychiatrisch begutachtet. dpa

Einsatzkräfte bringen einen blutüberströmten Verletzten aus dem Hochhaus in Lichtenberg. Morris Pudwell

Berlin -Nach dem tödlichen Angriff auf eine Frau in einem Berliner Hochhaus ist der Tatverdächtige vorerst in einer Klinik untergebracht worden. Der 34-Jährige soll seine Nachbarin mit einer Kettensäge getötet und einen weiteren Mann schwer verletzt haben. Das Amtsgericht Tiergarten habe die vorläufige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, twitterte die Staatsanwaltschaft am Samstagnachmittag.