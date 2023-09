Tödlicher Unfall: 43-Jähriger von Tresor erschlagen

Finsterwalde -Ein 43-jähriger Mann ist in Lichterfeld-Schacksdorf im südbrandenburgischen Landkreis Elbe-Elster von einem Tresor erschlagen worden und gestorben. Mehrere Personen wollten am Sonntagnachmittag auf einem Privatgrundstück den schweren Panzerschrank bewegen, als dieser noch vorne kippte und auf den 43-Jährigen fiel, wie die Polizei am Montag mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt.