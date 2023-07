Tödlicher Unfall: Frau auf Parkplatz von Baum erschlagen

Glashütte -Eine Frau ist auf einem Parkplatz des Museumsdorfs Glashütte im Landkreis Teltow-Fläming von einem umstürzenden Baum erfasst und tödlich verletzt worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen von Notarzt und Feuerwehr erlag die Frau am Sonntag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die Frau an einem parkenden Auto vorbeigelaufen sein, als der umstürzende Baum sie erfasste.

Das Fahrzeug wurde beschädigt, die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.