Tödliches Feuer in Pflegeheim - Drei Menschen sterben In einer Reutlinger Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke bricht ein verheerendes Feuer aus. Drei Menschen sterben, zwölf weitere werden teils schwer verlet... Sophia-Caroline Kosel und Tatjana Bojic , dpa

Drei Bewohner des Pflegeheims sind bei dem Brand ums Leben gekommen. Marijan Murat/dpa

Reutlingen -Nach der Brandkatastrophe in einem Pflegeheim für psychisch kranke Menschen, bei der in Reutlingen drei Bewohner starben, ist die Ursache für das Feuer noch unklar. Mehrere Brandermittler der Polizei sollten noch am frühen Mittwochvormittag zum Brandort fahren, um weiter nach Hinweisen zu suchen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Eine erste Lagebesprechung sei für den Vormittag angesetzt.