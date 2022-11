Tödliche Attacke beim CSD in Münster: 20-Jähriger angeklagt Erst soll er zwei Frauen attackiert, dann einem Transmann einen später tödlichen Faustschlag versetzt haben. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft in Münster Anklage. dpa

Gedenken an das Todesopfer in Münster. Nach dem tödlichen Angriff beim Christopher Street Day hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 20-Jährigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge erhoben. dpa/David Inderlied

Düsseldorf -Nach einem tödlichen Angriff beim Christopher Street Day (CSD) in Münster hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 20-Jährigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge erhoben. Nach Überzeugung der Ermittler soll der junge Mann am 27. August 2022 einem 25-Jährigen einen Faustschlag versetzt haben. Nach dem Sturz auf den Hinterkopf starb der Mann an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma.