Tödliche Messerattacke im Zug: Haftbefehl gegen Angreifer erlassen Gegen den mutmaßlichen Täter der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug ist am Donnerstag Haftbefehl erlassen worden. dpa / AFP / Kathrin Merz

Gedenken an die Todesopfer von Brokstedt. Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind am Mittwoch zwei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Marcus Brandt/dpa

Brokstedt -Gegen den mutmaßlichen Täter der tödlichen Messerattacke in in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg ist am Donnerstag Haftbefehl erlassen worden. Der 33-Jährige wurde wegen zweifachen heimtückischen Mordes und vierfachen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft genommen, teilte ein Sprecher der für die Ermittlungen zuständigen Staatsanwaltschaft in Itzehoe mit.