Berichte: Iraner getötet, weil er die Niederlage der WM-Mannschaft feierte

In der iranischen Hauptstadt Teheran und anderen Städten haben Autofahrer nach der WM-Niederlage gegen die USA vereinzelt ihre Schadenfreude ausgedrückt. An belebten Plätzen riefen Menschen in der Nacht zum Mittwoch etwa: „War wohl nichts mit eurem Nationalteam“. Sie spielten damit auf die hohen politischen und sportlichen Erwartungen an das Team Melli an.

In Bandar Anzali wurde Aktivisten zufolge Mehran Samak in den Kopf geschossen, nachdem er im Auto gehupt hatte. BBC Persian veröffentlichte ein Video, das die Beerdigung am Mittwochmorgen zeigen soll. „Ihr seid Dreck, ihr seid unmoralisch, ich bin eine freie Frau“, skandierten die Trauernden – ein Slogan, der bei den aktuellen Protesten im Iran häufig verwendet wird.

تصاویری به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که نشان می‌دهد مهران سماک، شهروندی که گفته می‌شود در جریان اعتراض‌های بعد از باخت تیم ملی در برابر آمریکا کشته شده، در شهر بندر انزلی به خاک سپرده شده است. pic.twitter.com/uQ66HUaBXD — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) November 30, 2022

Die Unruhen im Iran begannen vor zehn Wochen, nach dem Tod von Mahsa Amini, einer 22-jährigen Frau, die von der Sittenpolizei in Teheran festgenommen wurde, weil unter ihrem Kopftuch Haarsträhnen zu sehen gewesen sein sollen. Seitdem versucht die Staatsgewalt, die Proteste zu unterdrücken. Nach Einschätzung von Menschenrechtlern wurden bereits Hunderte Demonstranten getötet und Tausende festgenommen.

Viele Iraner weigerten sich, ihre Fußballmannschaft in Katar zu unterstützen, weil sie sie als Repräsentation der Islamischen Republik betrachten. In einem Video aus Mahsa Aminis Heimatstadt Saqqez sind Dutzende Menschen zu sehen, die auf einem Hauptplatz jubeln und Schals schwenken.

خوشحالی مردم سقز در محله کریم‌آباد بعد باخت تیم ایران مقابل آمریکا



دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۱#مهسا_امینی #MahsaAmini pic.twitter.com/SVaGVUstxt — Farzad Seifikaran (@FSeifikaran) November 29, 2022

Trotz der WM-Niederlage lobten Staatsmedien im Iran die Fußballnationalmannschaft. Vor dem Spiel wies die Nachrichtenagentur Tasnim einen Bericht von CNN zurück, der eine ungenannte Sicherheitsquelle mit der Aussage zitierte, die Revolutionsgarden hätten den Familien der iranischen Spieler mit „Inhaftierung und Folter“ gedroht, wenn sie sich nicht „benehmen“. (mit dpa)