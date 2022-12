Tödliche Schüsse in Paris: Kurden fordern Aufklärung Ein Mann schießt bei einem kurdischen Gemeindezentrum in Paris um sich und tötet drei Menschen. Der Verdächtige ist den Behörden bekannt. Doch zu seinem Motiv gibt es unterschiedliche Ansichten. dpa

In der Nähe des Angriffsorts versammelten sich zahlreiche Kurdinnen und Kurden. AP/Lewis Joly

Paris -Nach dem tödlichen Angriff bei einem kurdischen Zentrum in Paris fordert die kurdische Gemeinde Aufklärung. Am Samstagmittag wollen Kurdinnen und Kurden in der französischen Hauptstadt eine Demonstration abhalten. Der Pariser Polizeipräfekt will am Vormittag Vertreter der kurdischen Gemeinde treffen.