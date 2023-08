Tödliche Silikonölspritze in Penis: Fünf Jahre Haft für falschen Heiler

Wegen einer tödlichen Injektion von Silikonöl in die Genitalien eines Bekannten ist ein 46-Jähriger vom Landgericht Wuppertal (NRW) zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Wie ein Gerichtssprecher am Montag mitteilte, soll der Angeklagte für fünf Jahre ins Gefängnis. Wegen der Verabreichung der tödlichen Silikonölspritze lautete das Urteil auf Körperverletzung mit Todesfolge und unerlaubte Ausübung der Heilkunde. Wegen Fluchtgefahr ordnete die Kammer Untersuchungshaft an.

Laut den Urteilsfeststellungen hatte der 46-Jährige das Silikonöl im Juli 2019 einem damals 31 Jahre alten Mann in den Penis injiziert. Der verbotene Eingriff erfolgte demnach in der Wohnung des Älteren. Er will Jüngeren über mögliche Risiken der Behandlungen bis hin zu einem möglichen Tod aufgeklärt haben. Das habe den Mann aber nicht abgeschreckt. Mehrfach habe er den 32-Jährigen gefragt, ob er die Spritzen wirklich wolle. Dieser habe dabei auf die Injektionen gedrängt und sich ein „monströses Gehänge“ gewünscht.

Um diesen Wunsch Realität werden zu lassen, hätten vier Injektionstermine in Solingen stattgefunden. Er habe dem Mann jeweils 100 Milliliter gespritzt, so der Angeklagte. Dafür musste sein „Patient“ 200 Euro zahlen. Beide hatten sich zuvor auf einer Online-Dating-Plattform kennengelernt.

Mann starb an Blutvergiftung und multiplen Organversagen

Der Mann starb in der Folge nach einer Blutvergiftung und einem Multiorganversagen im Februar 2020 im Alter von 32 Jahren. Das Gericht kam zu der Überzeugung, dass die Injektion den Tod des Manns verursacht hatte.

Der 46-jährige Kellner bestritt in dem Verfahren die Tat und gab an, seinem Bekannten keine Injektion verabreicht zu haben. Dem folgte die Kammer aufgrund der Beweislage jedoch nicht. Einen Tötungsvorsatz konnten die Richter indes nicht feststellen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.