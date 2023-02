Tödlicher Streit wegen Drogendeals in Berlin: 33-Jähriger angeklagt

Gegen einen 33-jährigen Mann, der am 2. Oktober 2022 einen 35-Jährigen in Berlin-Schöneberg niedergestochen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage wegen Totschlags erhoben. Er muss sich vor dem Landgericht Berlin verantworten. Am Nachmittag des Tattages sollen die beiden Männer nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Streit geraten sein. Der nun Angeklagte soll mit Drogengeschäften unzufrieden gewesen sein.

Das spätere Opfer soll laut der Staatsanwaltschaft versucht haben, mit einem E-Scooter zu fliehen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 33- Jährige ihn mit einem Fahrrad verfolgte und auf Höhe der Zietenstraße in Schöneberg stellte. Im Rahmen des weiteren Streits soll er ihn schließlich durch einen Messerstich in den Unterbauch und Leistenbereich an der linken Oberschenkelarterie getroffen haben und anschließend geflüchtet sein.

Der 35-Jährige verlor viel Blut und verstarb trotz Notoperation am Morgen des Folgetages. Der mutmaßliche Täter konnte am 28. November 2022 nach seiner Wiedereinreise aus Istanbul festgenommen werden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.