Berlin - Rund zwei Jahre nach einem Verkehrsunfall mit vier Toten in der Berliner Innenstadt hat am Mittwoch der Prozess gegen den Fahrer begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-jährigen Mann fahrlässige Tötung und fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Der SUV des Angeklagten hatte am 6. September 2019 auf der Invalidenstraße eine Ampel gerammt, sich mehrfach überschlagen und dabei Fußgänger auf dem Gehweg erfasst. Vier Menschen starben, darunter ein dreijähriger Junge.

Vor Gericht äußerte der Angeklagte nun über den Unfall: „Ich möchte den Angehörigen mein tiefstes Beileid aussprechen“, hieß es in einer vom 44-Jährigen verlesenen Einlassung nach der Anklageverlesung. Er sprach zudem von einem „schrecklichen, ganz traurigen Unglück“. Er habe bislang in seinem Leben nur zwei epileptische Anfälle gehabt und am Tag des Unfall nicht mit einem Anfall gerechnet. Mit einer Operation und mit einer Medikation habe er alles getan, um einen zweiten Anfall auszuschließen. Von Ärzten habe er positive Nachrichten erhalten. „Es gab überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass ich irgendwann nochmals einen epileptischen Anfall erleiden könnte“, so der 44-Jährige. An Details des Unfalls habe er keine Erinnerung.

Staatsanwaltschaft: Angeklagter hätte nicht mit Auto fahren dürfen

Der Wagen des Beschuldigten war damals über die Gegenfahrbahn hinweg von der Invalidenstraße in der Innenstadt abgekommen. Das Auto rammte eine Ampel, tötete die Menschen auf dem Gehweg und durchbrach einen Bauzaun. Nach Gerichtsangaben war der Fahrer zuvor vor einer roten Ampel, vor der mehrere Fahrzeuge warteten, ausgeschert und hatte seinen Wagen stark beschleunigt. Infolge eines epileptischen Anfalls sei es zum Krampf gekommen, sodass er mit durchgedrücktem Gaspedal „konstant voll beschleunigend gradlinig“ etwa 80 Meter weitergefahren sei.

Der Fall hatte seinerzeit für großes Aufsehen gesorgt. Auch zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Berlin herrschte großer Andrang. Neun Hinterbliebene sind nach Gerichtsangaben als Nebenkläger in dem Verfahren zugelassen. Zum Prozessauftakt erschien jedoch nur einer von ihnen persönlich. Für seine Mandanten sei es eine „wahnsinnige Belastung“, erklärte der Anwalt einer Familie eines getöteten jungen Mannes. Das Gericht plant zunächst 21 Prozesstage bis Anfang Februar 2022, um das Geschehen aufzuklären.

„Wir sind empört über die Einlassung“, sagte eine Nebenklageanwältin am Rande des Prozesses. Der Angeklagte habe einen eindeutigen ärztlichen Rat gehabt, nicht Auto zu fahren. Insgesamt neun Nebenkläger, allesamt Hinterbliebene, nehmen am Prozess teil.

Allein wegen der medizinischen Fragen ist von einer umfangreichen Beweisaufnahme auszugehen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hätte der Angeklagte das Auto gefahren, obwohl bei ihm eine strukturelle Epilepsie bestanden habe und eine Gehirnoperation erst etwa einen Monat zurücklag. Er habe erkennen können, dass er gesundheitlich nicht in der Lage gewesen sei, das Fahrzeug sicher zu führen.