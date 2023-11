Die Berliner Polizei sucht Zeugen für einen tödlichen Verkehrsunfall am 28. Oktober in Marzahn. Ein 80-jähriger Fußgänger wurde beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs trotz roter Ampel an der Landsberger Allee von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Senior erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Unfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen?

Wer kann Angaben zu den Ampelsignalen zum Zeitpunkt des Unfalls machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) in der Nipkowstraße 23 in 12489 Berlin-Adlershof unter der Rufnummer (030) 4664-372301 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.