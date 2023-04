Tödlicher Unfall in Charlottenburg: Rentner von Transporter überrollt – Zeugen gesucht

Ein 76-jähriger Mann ist in Berlin-Charlottenburg von einem Transporter angefahren worden und gestorben. Der Mann wollte am Freitagmittag die Richard-Wagner-Straße in Höhe der Hausnummer 44 zu Fuß überqueren, als zeitgleich ein Transporter rückwärts in der Straße gefahren sein soll, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Senior wurde von dem Transporter erfasst, stürzte auf die Straße und wurde teilweise von dem Fahrzeug überfahren.

Der Fahrer des Transporters soll kurz angehalten haben, dann jedoch in Richtung Otto-Suhr-Allee geflüchtet sein, wie es weiter hieß. Der lebensgefährlich verletzte 76-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Nach tödlichem Unfall in Charlottenburg fragen die Ermittler:

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Hergang machen? Wer kann weitere Hinweise zum Transporter geben? Wer kann weitere Angaben zum Fahrer des Transporters und dessen Fluchtrichtung machen?

Hinweise richten Sie bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) in der Wedekindstraße 10 in Friedrichshain unter der Telefonnummer (030) 4664-572800, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.