Tödlicher Unfall in Berlin: Motorradfahrer stirbt bei Crash

Der Biker krachte bei dem schweren Unfall in Berlin-Lichterfelde in die Beifahrertür eines VW-Golf. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Unfall in Berlin-Lichterfelde ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen von vor Ort kam es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Osdorfer Straße, Ecke Hildburghauser Straße zu dem tödlichen Verkehrsunfall.

Ersten Erkenntnissen zufolge bog die Fahrerin des VW-Golf von der Hildburghauser Straße in die Osdorfer Straße ab, während der Fahrer des Motorrades die Osdorfer Straße stadtauswärts befuhr. Der Biker krachte in die Beifahrertür des VW-Golf und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr versuchten den Motorradfahrer noch zu reanimieren, er sei jedoch so schwer verletzt gewesen, dass er seinen Verletzungen noch vor Ort erlag. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Das Motorrad wird abtransportiert. Morris Pudwell

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.