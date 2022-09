Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Niederschöneweide am 10. August 2022 sucht die Berliner Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen. Dem bisherigen Kenntnisstand nach befuhren ein 62-Jähriger und ein 24-Jähriger dabei die Schnellerstraße jeweils in Richtung Köpenicker Landstraße, als es gegen 10.20 Uhr zu einem Zusammenprall der Fahrzeuge kam.

Dabei verlor der Ältere die Kontrolle über sein sogenanntes Mopedauto und stieß mit einem Ampelmast zusammen. Er verstarb noch am Unfallort. Seine Begleiterin sowie eine Fußgängerin und ein Fußgänger wurden in Krankenhäusern behandelt.

Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Wer kann Angaben zur Fahrweise beider Männer vor dem Unfall machen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen und hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet?

Hinweise richten Sie bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Nipkowstraße 23, 12489 Berlin, den Sie unter der Telefonnummer (030) 4664-372431 erreichen. Ebenso können Sie Ihre Informationen über die Internetwache oder jeder anderen Polizeidienststelle zur Verfügung stellen.