Die Polizei hat am Mittwoch bei der Zwangsräumung einer Wohnung in Köln einen Mann erschossen. Im Zuge der Zwangsräumung hatte der 48-jährige Mieter die Beamten und die Gerichtsvollzieherin laut Polizei mit einem Messer bedroht. Die Polizisten setzten erfolglos Pfefferspray ein und drohten vor der Schussabgabe damit, ihre Waffen zu benutzen.

Dann sei der tödliche Schuss auf den Mieter gefallen. Die Polizei erklärte, die Ermittlungen habe aus Neutralitätsgründen die Polizei in Bonn übernommen. Die Kölnische Rundschau berichtete zuerst über den Vorfall.

Mieter war polizeibekannt und saß offenbar schon im Gefängnis

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat im Kölner Stadtteil Ostheim in der Gernsheimer Straße. Die Bedrohungen durch den – bereits zuvor polizeibekannten – Mieter seien „massiv“ gewesen. Bereits im Vorfeld hatte der 48-Jährige nach Angaben der Polizei Drohungen für den Fall der Zwangsräumung ausgesprochen.

Wie die Bild-Zeitung schreibt, soll der Mann offenbar mehrmals im Gefängnis gesessen haben. Vor sieben Jahren habe er mit einer Waffe auf seine Nachbarin gezielt. Über den Mann heißt es weiter, er habe gelegentlich als Straßenmusiker gearbeitet.

Laut Bild-Bericht soll es sich bei dem Toten um einen gebürtigen Russen handeln. Grund der Zwangsräumung waren offenbar Vorwürfe, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken und dann im Haus randaliert haben soll.

Berlin-Friedrichshain: Vergleichbarer Vorfall im Januar 2020

In Berlin-Friedrichshain gab es im Januar 2020 einen entfernt vergleichbaren Vorfall. Die Polizei wurde wegen häuslicher Gewalt in die Grünberger Straße gerufen. Eine 33-jährige Frau war aggressiv und mit einem Messer bewaffnet. Sie wurde vom SEK in der Wohnung erschossen.