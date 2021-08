Tokio - Bei einem Messerangriff in einem Zug in Tokio sind laut japanischen Medienberichten vier Menschen verletzt worden. Wie der Fernsehsender NHK am Freitag berichtete, erlitten zwei der Opfer schwere Verletzungen. Laut dem Sender TBS wurde ein Verdächtiger auf der Flucht gefasst. Die Attacke ereignete sich demnach am Abend in einem Pendlerzug im Westen der japanischen Hauptstadt, mehrere Kilometer vom Austragungsort der Reitwettbewerbe der Olympischen Spiele entfernt.

Der Zugbetreiber erklärte auf seiner Internetseite, dass einige Verbindungen wegen einer „Attacke in einem Wagen“ unterbrochen seien.

Gewaltverbrechen sind in Japan äußerst selten

Genauere Informationen zum Täter oder dessen Motiv wurden zunächst nicht bekannt. Polizei und Rettungsdienst wollten die Berichte nicht kommentieren. Gewalttaten sind in Japan äußerst selten. Die Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Tokio befinden sich wegen der derzeit laufenden Olympischen Spiele in erhöhter Alarmbereitschaft.