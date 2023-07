Der Jazzsänger Tony Bennett ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 96 Jahren, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf seine Sprecherin berichtet. Bennett gehörte zu den populärsten Künstlern der USA, gewann 19 Grammys und verkaufte über 50 Millionen Tonträger. Mit Titeln wie „I Left My Heart in San Francisco“ wurde er auch international bekannt.

Der 1926 in New York geborene Bennett sang sich mit seiner unverkennbaren samtigen Stimme, viel Charme und einer ansteckenden Fröhlichkeit in die Herzen der Menschen. Er galt als letzter lebender Vertreter der legendären US-Entertainer-Generation, zu der etwa auch Frank Sinatra gehörte.

Tony Bennett hatte auch mit Lady Gaga zusammengearbeitet. Für Gagas 2014 erschienenes Album „Cheek to Cheek“ interpretierten sie Jazz-Klassiker und -Standards sowohl im Duett als auch solo neu. Mit der Platte erreichten sie Platz eins der Billboard-Charts. Auch Bennetts letztes Album, die Veröffentlichung „Love for Sale“ aus dem Jahr 2021, enthielt Duette mit Lady Gaga. Bennett sei „der ultimative Gentleman“, lobte die 60 Jahre jüngere Popdiva. „Er hat mir so viel über den Jazz beigebracht. Über das Leben.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

2016 war bei Bennett die Alzheimer-Krankheit diagnostiziert worden. 2021 gab er die Diagnose bekannt. Trotzdem war er weiter künstlerisch aktiv. Eine Zeit lang war er noch weiter aufgetreten, hatte dann aber 2021 alle weiteren Konzerte abgesagt.

Tony Bennett: Hatte meine Karriere Frank Sinatra zu verdanken

Zu verdanken habe er seine Karriere Frank Sinatra, sagte Bennett einmal in einem Interview. „Er hat mein Leben verändert. In einem Artikel im „Life Magazine“ hat er betont, dass ich der beste Sänger sei, den er je gehört habe. Damals war ich so mittelmäßig erfolgreich und hatte hin und wieder eine millionenfach verkaufte Platte, aber für mich ging es darum, gut zu sein, nicht der berühmteste. Dann hat er mich den besten genannt, den er je gehört hat. Und seitdem sind meine Konzerte auf der ganzen Welt ausverkauft.“ Zum Dank gründete Bennett eine Schule für musikalisch begabte Jugendliche in New York und benannte sie nach Sinatra.

Die Schule steht in seinem Heimatbezirk Astoria, im New Yorker Stadtviertel Queens. Hier wurde Bennett 1926 als Anthony Dominick Benedetto geboren. Sein Vater starb, als er noch ein kleiner Junge war. Die Mutter brachte ihn und seine zwei Geschwister als Schneiderin durch. Schon als Teenager trat Bennett als Sänger auf. Im Zweiten Weltkrieg diente er als Soldat, unter anderem in Deutschland und Frankreich. Ein „Sitz in der ersten Reihe der Hölle“ sei das gewesen, sagte er später. Zurück in den USA startete er seine Karriere mit Songs wie „Because of You“, „Rags to Riches“ und dann dem Hit, der ihn sein ganzes Leben lang begleiten sollte, „I Left My Heart in San Francisco“.

Nebenbei hat Bennett immer gemalt, hauptsächlich Natur und den New Yorker Central Park. „Die Natur ist der Chef.“ Gemeinsam mit seiner dritten, rund 40 Jahre jüngeren Ehefrau Susan und dem Hund „Happy“ lebte der Vater von vier Kindern direkt südlich des Parks. So oft er konnte, setzte er sich auf eine Bank und malte. „Die meisten Leute respektieren es, wenn sie mich malen sehen. Sie bleiben ruhig. Ich komme hier ganz früh morgens her. Später wird es dann interessant. An Wochenenden ist es unmöglich.“ Zwei Kunstbücher hat Bennett veröffentlicht, drei seiner Werke sind in die Sammlung des Smithsonian Museums eingegangen.

Bennetts Musikkarriere hatte dagegen Höhen und Tiefen. Gegen den Rock in den 70ern konnte er nicht ankommen, nahm Drogen und hatte Depressionen. „Ich hatte Augenblicke der Unsicherheit und Dunkelheit, aber ich konnte mich wieder davon befreien.“ Bennett wollte sich und seinen Stil nie verändern, trotz aller Tiefen. „Wenn etwas gut ist, ist es immer gut. Mann muss es nicht verändern.“