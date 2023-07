Tornado im Saarland? Sturm beschädigt Dutzende Häuser

Ein heftiges Unwetter ist am Dienstag durchs Saarland gezogen. Einsatzkräfte waren an über 40 Orten in einer Gemeinde im Einsatz.

Rettungskräfte arbeiten an einem zerstörten Haus in Asweiler, dessen Dach von einem Sturm abgedeckt wurde. Christian Schulz/dpa

In Asweiler in der Gemeinde Freisen im Saarland hat ein Sturm am Dienstagabend rund 30 Häuser beschädigt. Der Wind habe in einer Schneise von etwa 100 Metern gewütet, so ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken. Ein Aufgebot der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und der Polizei war vor Ort. Ob es sich bei dem Sturm um einen Tornado handelte, ist noch unklar.

Der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) teilte am Abend mit, dass bei zwei Gebäuden der Dachstuhl vollständig abgerissen worden war. „Bei dem Unwetter in Asweiler sind am frühen Abend glücklicherweise keine Menschen verletzt worden. Das Schadensbild hatte Schlimmeres befürchten lassen“, sagte der Innenminister. Die Einsatzkräfte hatten im Ort über 40 Einsatzstellen zu bewältigen gehabt. Die Bevölkerung sei im Dorfgemeinschaftshaus versorgt worden.