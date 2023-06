In der Torstraße wurde ein Mann angerempelt, dann niedergestochen. In der Tiergartenstraße bekam ein Mann einen Messerstich ins Bein.

Die Torstraße in Berlin-Mitte: Hier eskalierte am Sonntagabend ein Streit. Berliner Zeitung/Markus Wächter

In Berlin-Mitte ist am Sonntagabend ein 31-jähriger Passant mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben von Polizisten wurde der Mann in der Torstraße zunächst von von zwei jungen Männern angerempelt. Es kam zum Streit und zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei erhielt der 31-Jährige einen Messerstich in den Rücken.

Der Verletzte suchte sich in einem Lokal in der Nähe Hilfe. Von dort wurde der Mann zur stationären Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auch in der Tiergartenstraße in Mitte kam es am Sonntagabend zu Messergewalt. Als ein 21- und ein 42-jähriger Mann mit ihrem Auto am Fahrbahnrand hielten, wurden sie unvermittelt von mindestens vier Männern angegriffen. Die Täter rissen die Autotüren auf und malträtierten die beiden mit Tritten, Schlägen und Reizgas. Der 42-Jährige bekam einen Messerstich in den Oberschenkel. Er musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Das Messer verfehlte zum Glück die Schlagader, so dass er nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Der 21-Jährige wurde ambulant versorgt.