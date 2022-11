Torten und Briefe - Was von den Royals unter den Hammer kam Für echte Royal-Fans ist es ein gefundenes Fressen: Immer wieder gibt es die Chance, ziemlich einzigartige Objekte in Auktionshäusern zu erstehen. Larissa Schwedes , Aleksandra Bakmaz und Martin Oversohl , dpa

PRODUKTION - Der zweiseitige Brief von Königin Elizabeth II. ist für 8300 Euro versteigert worden. Julian Rettig/dpa

London/Leinfelden-Echterdingen -Briefe, Autos und hin und wieder ein altes Stück Torte: Besitztümer der britischen Royals und andere symbolträchtige Gegenstände sind in Auktionshäusern ein Garant für gute Geschäfte. In der jüngeren Vergangenheit sind einige ganz besondere Objekte unter dem Hammer gelandet - erst am Wochenende war es in Baden-Württemberg soweit.