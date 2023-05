Totalschaden in Schöneberg: Tesla kracht gegen mehrere Pkw und Bäume

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Schöneberg sind in der Nacht zum Dienstag vier Autos und zwei Bäume zum Teil stark beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 21-Jähriger kurz nach Mitternacht auf der Naumannstraße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Tesla.

Anschließend touchierte das Elektroauto einen am linken Fahrbahnrand in zweiter Reihe geparkten Skoda. Von dort aus wurde der Unfallwagen gegen einen auf der anderen Straßenseite geparkten Pkw geschleudert, der wiederum gegen ein anderes Auto stieß. Dieses wurde durch den Aufprall einige Meter weitergeschoben.

Unfall in Schöneberg: Tesla kracht gegen zwei Bäume

Während die ersten beiden angefahrenen Fahrzeuge laut Polizei leicht beschädigt wurden, wurde das dritte Auto erheblich am Heck demoliert. Bei dem Unfall stieß der Tesla außerdem gegen zwei Bäume und beschädigte einen davon so stark, dass dieser noch in der Nacht gefällt werden musste. Polizisten führten bei dem 21-Jährigen, der nach eigenen Angaben alleine fuhr, einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 0,0 Promille.

Polizisten brachten den Mann trotzdem ins Krankenhaus, wo ihm Blut abgenommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und der im Frontbereich stark beschädigte Tesla als Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen führt nun ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.