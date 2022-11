Tote bei Gewalttaten im Umfeld von Hochschulen in den USA Zwei Schauplätze, Tausende Kilometer voneinander entfernt: In den USA sind mehrere Menschen Gewalttaten auf oder nahe dem Campus von Universitäten zum Opfer ... dpa

Ein Fahrzeug der Polizei von Charlottesville.Bei einer Gewalttat auf dem Campus der Universität von Virginia hat ein Schütze drei Menschen getötet. a Mike Kropf/The Daily Progress/dp

Charlottesville/Moscow -Bei Gewalttaten im Umfeld zweier Hochschulen in den USA sind mindestens sieben Menschen zu Tode gekommen. Auf dem Campus der Universität von Virginia im Osten des Landes tötete ein Schütze am späten Sonntagabend (Ortszeit) drei Menschen. Zwei weitere seien verletzt worden, teilten die Hochschule und die Polizei in der Nacht zum Montag in Charlottesville mit. Stunden zuvor waren in der Kleinstadt Moscow im Nordwesten der USA die Leichen von vier Studenten nahe dem Campus der Universität von Idaho gefunden worden. Die Hintergründe in beiden Fällen sind völlig unklar.