Tote Fünfjährige: Verdächtiger am Parkrand gefasst

Berlin -Die Festnahme des Tatverdächtigen im Fall der toten Fünfjährigen in Berlin ist in der Nähe des Fundorts geschehen. Der 19-Jährige sei am Dienstag „am Rande des Parks“, in dem auch das Mädchen gefunden wurde, gefasst worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.