Tote Hosen spielen Benefizkonzert für Erdbebenopfer Für die Menschen in der Türkei und Syrien rocken die Toten Hosen in Düsseldorf - innerhalb von 60 Sekunden sind alle Tickets ausverkauft. Campinos Appell an ... dpa

Crowdsurfing im Düsseldorfer PSD Bank Dome beim Benefizkonzert der Toten Hosen. David Young/dpa

Düsseldorf -Vor mehr als 10.000 begeisterten Fans haben die Toten Hosen am Freitagabend in Düsseldorf ein emotionales Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gespielt. „Es ist ein schreckliches Ereignis, das uns hier zusammenführt“, rief Frontmann Campino den Fans zu. „Und es ist kein Trauerabend, sondern es wird ein Kampfabend. Wir kämpfen mit Euch um jede Spende.“