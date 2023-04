Tote nach Schüssen im US-Bundesstaat Alabama Immer wieder kommt es in den USA zu tödlichen Schussabgaben. Dieses Mal sollen bei einer Geburtstagsparty in einem Tanzstudio in Alabama mehrere Menschen ver... dpa

ARCHIV - In den USA sind im US-Bundesstaat Alabama Menschen tödlich verletzt worden. picture alliance / dpa

Montgomery -Bei Schüssen in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Alabama sind mindestens vier Menschen getötet worden. Zahlreiche weitere seien verletzt worden, hieß es in einer Erklärung der Polizei heute Morgen (Ortszeit), die US-Medien vorlag. Die Behörden machten keine Angabe zum Alter der Opfer oder dem Hintergrund des Vorfalls, der sich am Samstagabend gegen 22.30 Uhr im Ort Dadeville ereignet hatte.