Tote und Verletzte bei Zugunglück in Ägypten Der Lokführer missachtet ein Signal, sein Zug rast gegen einen Prellbock. In Ägypten sterben bei einem Zugunglück mehrere Menschen. dpa

Einsatzkräfte am Ort des Zugunglücks in Ägypten. Sayed Hassan/dpa

Kairo (dpa) -Bei einem Zugunfall in Ägypten sind mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen und 23 weitere verletzt worden. Das teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Bahn sei am Dienstagabend auf dem Weg von Kairo ins nördlich gelegene Minuf im Nildelta gewesen, hieß es in einer Erklärung des staatlichen Bahnkonzerns Egyptian National Railways.