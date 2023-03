Tote Zwölfjährige: Ermittlungen zu Todesumständen dauern an Die Ermittlungen zum Tod einer Zwölfjährigen aus Freudenberg laufen auf Hochtouren. Offen ist weiterhin, wie das Mädchen ums Leben kam. dpa

Einsatzkräfte der Polizei nahe des Fundorts der Leiche in Freudenberg. Roberto Pfeil/dpa

Freudenberg/Koblenz -Nach dem Tod einer Zwölfjährigen aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg setzt die Polizei am Montag ihre Ermittlungen zu den Todesumständen fort. Der Leichnam des Kindes war gestern Nachmittag in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs auf rheinland-pfälzischem Gebiet gefunden worden, unmittelbar an der Landesgrenze.