Toter „Junge im Karton“ nach 65 Jahren identifiziert Der ungelöste Mordfall um „The Boy in the Box“ gab der Polizei von Philadelphia jahrzehntelang Rätsel auf. Nun haben die Ermittler die Leiche identifiziert -... Bastian Hartig , dpa

ARCHIV - Das Bild zeigt das Grab eines kleinen Jungen, dessen misshandelte Leiche vor Jahrzehnten in einem Karton gefunden wurde. Matt Rourke/AP/dpa

Philadelphia -65 Jahre lang war er nur „The Boy in the Box“, also „der Junge im Karton“. Jetzt gaben moderne DNA-Untersuchungen den entscheidenden Hinweis zur Identifizierung der Kinderleiche, die die Polizei von Philadelphia 1957 in einer Pappschachtel gefunden hatte. Das tote Kind habe Joseph Augustus Zarelli geheißen, gaben die Ermittler am Ende der Woche in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania bekannt.