Toter Mann bei Zeltbrand in Kreuzberg gefunden Bei einem Feuer in einem Zelt in Berlin-Kreuzberg ist ein toter Mann gefunden worden. Wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorg...

Berlin -Bei einem Feuer in einem Zelt in Berlin-Kreuzberg ist ein toter Mann gefunden worden. Wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen mitteilte, brannte es in der Nacht zum Dienstag in den Büschen am Tempelhofer Ufer. Die Feuerwehr habe bei den Löscharbeiten den toten Mann gefunden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um einen Obdachlosen, die Identität des Mannes sei bisher aber nicht geklärt.