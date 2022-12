Toter Mann in Lichtenberg: Polizei geht von Verbrechen aus Ein an Weihnachten in einer Wohnung in Berlin- Lichtenberg entdeckter Toter ist das Opfer eines Gewaltverbrechens. Dies habe die Obduktion ergeben. dpa

Am ersten Weihnachtsfeiertag ist offenbar ein Mann in Lichtenberg getötet. dpa/David Inderlied

Berlin -Ein an Weihnachten in einer Wohnung in Berlin- Lichtenberg entdeckter Toter ist das Opfer eines Gewaltverbrechens. Dies habe die Obduktion ergeben, bestätigte die Polizei am Samstag. Nach ersten Erkenntnissen sei von Körperverletzung mit Todesfolge auszugehen, sagte eine Sprecherin.