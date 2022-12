Totes Baby Rabea: Neun Jahre Haft für Mutter Nach einer heimlichen Geburt tötet eine Mutter ihren Säugling und entsorgt die Leiche im Müll. Nun ist das Urteil gefallen. dpa

Mönchengladbach -Im Prozess um den Tod des Säuglings Rabea hat das Landgericht Mönchengladbach die Mutter zu neun Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Außerdem ordneten die Richter am Donnerstag die Unterbringung der Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik an.