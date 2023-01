Totes Kind: Staatsanwaltschaft sieht keine Strafbarkeit Im Fall eines Dreijährigen, der trotz eines Notrufs der Familie an die Rettungsleitstelle in Brandenburg/Havel gestorben ist, hat die Staatsanwaltschaft das ... dpa

Brandenburg -Im Fall eines Dreijährigen, der trotz eines Notrufs der Familie an die Rettungsleitstelle in Brandenburg/Havel gestorben ist, hat die Staatsanwaltschaft das Todesermittlungsverfahren übernommen. Derzeit gebe es aber keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass jemandem ein strafrechtlich relevanter Vorwurf gemacht werden könne, sagte eine Sprecherin der Potsdamer Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage. Der Obduktionsbericht der Rechtsmedizin werde aber noch ausgewertet.