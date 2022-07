Die Zahl der Kinder, die in Deutschland tot geboren wurden, ist seit 2007 um 24 Prozent gestiegen. Die Zahl orientiert sich an den anteiligen Totgeborenen je 1000 Geburten, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Die Quote ist dabei in der Hauptstadt besonders hoch.

Demnach kamen im vergangenen Jahr in Berlin 184 Kinder tot zur Welt, wie rbb24 berichtet. Das entspricht einem Anteil von 4,7 je 1.000 Geborenen. Deutschlandweit waren es demnach im Schnitt 4,3 Totgeborene je 1.000 Geburten. Das sind laut Statistik 3.420 Kinder. Damit sei die Zahl insgesamt gestiegen.

Besonders viele sogenannte „Sternenkinder“ kamen in Ostdeutschland auf die Welt. In Berlin und Brandenburg liegen seit Jahrzehnten über dem Schnitt, teilen die Statistiker mit. Die Totgeborenenquote war in Ostdeutschland seit 1990 fast durchgehend höher als in Westdeutschland, obwohl das Alter der Frauen bei der Totgeburt in Ostdeutschland mit 31,6 Jahren niedriger ist als im Westen (32,3 Jahre).

Gestiegenes Alter der Mütter ist nicht der Grund für Totgeburten

Das Alter der Mütter totgeborener Kinder lag damit bundesweit um knapp fünf Monate höher als das durchschnittliche Alter bei einer Lebendgeburt. „Allein das zunehmende Alter der Frauen bei Geburt kann allerdings nicht die Ursache des Anstiegs der Totgeburten sein, da die Totgeborenenquote in allen Altersgruppen in den vergangenen zehn Jahren tendenziell gestiegen ist“, heißt es in der Mitteilung.

Als totgeboren gelten Kinder in Deutschland, die bei ihrer Geburt weder einen Herzschlag haben, eine Lungenatmung einsetzt, noch bei denen eine pulsierende Nabelschnur festgestellt wird. Außerdem müssen die Kinder mindestens 500 Gramm wiegen oder die 24. Schwangerschaftswoche erreicht sein.