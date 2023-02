Totschlag und Sexualdelikt: Berliner Häftling weiter auf der Flucht

Der Mann war in der Sicherungsverwahrung untergebracht. Bei einem Toilettengang am Mittwoch entkam er den JVA-Beamten jedoch. Seitdem wird er gesucht.

Die Fahndung nach einem geflohenen Straftäter in Sicherungsverwahrung läuft weiter. Die Zahl der Hinweise aus der Bevölkerung steige, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Eine aktuelle Zahl hatte sie zunächst nicht. Am Mittwoch seien es um die 25 Hinweise gewesen, denen nachgegangen werde. Am Donnerstag hatte die Polizei ein aktualisiertes Foto des Mannes veröffentlicht und die Menschen nochmals um Hinweise gebeten. Die Polizei fahndet seit einer Woche nach dem 64-Jährigen, der weiter auf der Flucht ist.

Polizei warnt Bevölkerung vor Falschmeldungen

Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang vor Falschmeldungen in Chatgruppen, die von einem entflohenen Sexualstraftäter sprachen, der versucht haben soll, vor einem Krankenhaus in Berlin-Tempelhof ein Kind zu entführen. „Wir haben jedoch keine Hinweise darauf, dass es zu Entführungsversuchen von Kindern gekommen ist“, teilte die Polizei in Berlin am Freitag auf Twitter mit. „Unsere Einsatzkräfte sind besonders sensibilisiert und haben vor allem auch Schulwege im Blick“.

Aktuell kursieren v.a. in Chatgruppen Warnungen vor einem entflohenen Sexualstraftäter, der vergangene Woche beim Freigang aus der #JVA #Brandenburg entkommen ist.

Dieser soll versucht haben, vor einem Krankenhaus in #Tempelhof ein Kind zu entführen.

Geflohener wegen Totschlags und Sexualdelikten verurteilt

Der Mann war wegen Totschlags und Sexualstraftaten zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilt worden. 2017 kam er in Sicherungsverwahrung, die bei besonders gefährlichen Straftätern angeordnet werden kann. Er ist in Brandenburg an der Havel untergebracht. Am Mittwoch vor einer Woche machte er in Begleitung zweier Justiz-Bediensteter einen Ausflug nach Berlin. Bei einem Toilettengang im Europa-Center war er kurz ohne Aufsicht und entkam.