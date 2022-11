Tötung von 27-Jährigem: Drei Tatverdächtige ermittelt Im Fall der Tötung eines 27-Jährigen in Oranienburg hat die Polizei zwei weitere Tatverdächtige festgenommen. Dabei handele es sich um zwei 19-Jährige, teilt... dpa

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Oranienburg -Im Fall der Tötung eines 27-Jährigen in Oranienburg hat die Polizei zwei weitere Tatverdächtige festgenommen. Dabei handele es sich um zwei 19-Jährige, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Festnahmen seien wegen des Verdachts des Raubs mit Todesfolge erfolgt. Bereits am Dienstag war ein 23-Jähriger wegen Tatverdachts eines Tötungsdelikts in Untersuchungshaft genommen worden.