Tötungsdelikt in Oranienburg: Tatverdächtiger festgenommen Nach der Tötung eines 27-Jährigen in Oranienburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Befragung von Zeugen habe sich der Verdacht gegen e... dpa

Oranienburg -Nach der Tötung eines 27-Jährigen in Oranienburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Befragung von Zeugen habe sich der Verdacht gegen einen 23-jährigen Iraker erhärtet, der in Hohen Neuendorf festgenommen worden sei, berichtete die Polizeidirektion Nord am Dienstag. Anschließend seien zwei Wohnungen in Fürstenberg und Oranienburg durchsucht und Beweismittel sichergestellt worden.