Tötungsdelikt: Polizei untersucht verdächtigen Gegenstand Die Polizei hat nach dem Tötungsdelikt in Berlin-Lichtenberg einen Gegenstand in der Wohnung des Tatverdächtigen untersucht. Es habe der Verdacht bestanden, ... dpa

Mitarbeiter der Spurensicherung gehen in das Treppenhaus des Tathauses. Dominik Totaro/TNN/dpa

Berlin -Die Polizei hat nach dem Tötungsdelikt in Berlin-Lichtenberg einen Gegenstand in der Wohnung des Tatverdächtigen untersucht. Es habe der Verdacht bestanden, dass es sich um eine „unkonventionelle Brand- und Sprengvorrichtung“ handelt, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Dieser Verdacht habe sich aber nicht bestätigt, es habe sich letztlich um einen harmlosen Gegenstand gehandelt.