Tourbus von Tokio Hotel gestohlen: Kaulitz-Brüder äußern sich

Der vollbeladene Truck wurde ausgerechnet am Tag der Veröffentlichung des aktuellen Tokio-Hotel-Albums „2001“ geklaut. Gefeiert wurde trotzdem.

Der Band Tokio Hotel ist nach eigenen Angaben der vollbeladene Tourbus gestohlen worden. Das teilten die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz auf der Plattform Instagram mit. Die noch unbekannten Diebe schlugen ausgerechnet am Tag der Veröffentlichung des aktuellen Tokio-Hotel-Albums „2001“ zu.

Die vier deutschen Musiker hatten dafür extra eine Party im Vorfeld der Präsentation geplant. „Ausgerechnet an unserem Album-Release-Tag (...) ist unser Truck gestohlen worden“, hieß es in dem Instagram-Beitrag. Gestohlen wurde die sogenannte „Backline“ mit allen Instrumenten und „all den Sachen, die wir schon Jahre haben und die uns ganz, ganz viel bedeuten“. Viel schlimmer als der materielle Verlust sei demnach der emotionale Verlust, so die 33-jährigen Brüder.

Bill, Tom sowie ihre Bandkollegen Gustav Schäfer und Georg Listing ließen sich davon aber nicht die Stimmung vermiesen, wie weitere Beiträge auf Instagram beweisen. Ausgelassen feierten sie zusammen mit mehreren Promigästen im JMES Club und performten für das Publikum. Darunter tummelten sich etwa Joko Winterscheidt, Palina Rojinski, Bonnie Strange und Riccardo Simonetti.