Im Sommerurlaub ist es der Klassiker: Hotelgäste stehen in aller Frühe auf, um sich eilig einen Platz am Pool zu sichern. Die Touristen rennen, sobald der Schwimmbereich öffnet – nur, um eine Liege mit dem eigenen Handtuch als besetzt zu markieren. Eine besonders kuriose Szene dieser Art ist in einem aktuellen Mallorca-Video zu sehen, das auf Twitter viral geht.

Mallorca: Jeden Tag um 9 Uhr beginnt der Kampf um die Liegeplätze

Selbst nach Einschätzung der Mallorca-Zeitung, die mit dem Phänomen des Wettkampfs um Hotelpool-Liegen bestens vertraut sein dürfte, ist das Video vom 8. August ein Brüller. Kaum seien um 9 Uhr früh die Türen zum Poolbereich geöffnet worden, rannten die Touristen wie wild geworden los. Die Hotelanlage, in der die Szene gefilmt wurde, befindet sich laut Video in Palma, laut Mallorca-Zeitung jedoch in Peguera im Südwesten der Insel.

Mallorca: Warum gehen die Urlauber nicht lieber an den Strand?

Der Clip zeige neben dem Kampf um die Pool-Liegen noch ein weiteres Phänomen, so die Mallorca-Zeitung. Obwohl der Strand nur wenige Meter entfernt sei, verbringen viele Urlauber den ganzen Tag am Pool. Dort schlürfen sie All-inclusive-Cocktails. Laut Gesetz sind sechs Drinks pro Tag erlaubt.